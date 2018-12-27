Константин Гамкрелидзе
Торговля контрабандой уходит в интернет
Иван Компан
Wall Street и Юлианский календарь
Андриан Прокип
Рынок электроэнергии. Старые угрозы по-новому
Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине

В Украине вводят компенсацию за некачественные коммунальные услуги

Сегодня, 17:27
662
Цей матеріал також доступний українською

Украинцы смогут получить возмещение за холодные батареи зимой

С 1 мая 2019 года украинцы смогут официально получить возмещение за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания правительства в четверг, 27 декабря.

По его словам, Кабинет министров Украины утвердил соответствующую форму жалобы на качество коммунальных услуг и механизм ее проверки. Постановление вступит в силу 1 мая 2019 года.

В Украине впервые вводят контроль качества отопления

"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом", - подчеркнул Зубко.

Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества ЖКУ.

Теги:   Компенсация Украина Жилищно-коммунальные услуги Минрегион Кабмин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Саме там

Сегодня, 16:11

article_img
Несколько минут ужаса. Как человечество с древних времен грезило о покорении Марса и сейчас воплощает мечту
Политика

Сегодня, 15:00

article_img
Ветер из Вашингтона. Большое интервью с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом
Авто

Сегодня, 14:23

article_img
Известный автоблогер купил Tesla Model 3 и показал изъяны модели

ТОП-3 блога

Андриан Прокип - фото
Андриан Прокип
Рынок электроэнергии. Старые угрозы по-новому
503
Иван Компан - фото
Иван Компан
Wall Street и Юлианский календарь
127
Константин Гамкрелидзе - фото
Константин Гамкрелидзе
Торговля контрабандой уходит в интернет
72
Иван Компан - фото
Иван Компан
Готовимся к кризису
3017
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Кабмин разделил ГФС на две службы. Это хорошо или плохо?
2009
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
1891
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
10376
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
8568
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5945

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться