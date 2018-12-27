В Украине вводят компенсацию за некачественные коммунальные услуги Сегодня, 17:27 662 Цей матеріал також доступний українською Украинцы смогут получить возмещение за холодные батареи зимой

С 1 мая 2019 года украинцы смогут официально получить возмещение за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания правительства в четверг, 27 декабря.

По его словам, Кабинет министров Украины утвердил соответствующую форму жалобы на качество коммунальных услуг и механизм ее проверки. Постановление вступит в силу 1 мая 2019 года.

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"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом", - подчеркнул Зубко.

Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества ЖКУ.