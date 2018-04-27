В Украине ввели в оборот монеты номиналом 1 и 2 гривни

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Новые денежные знаки обязательны к приему на всей территории Украины по всем видам платежей
Фото: NBU via Flickr

Новые денежные знаки обязательны к приему на всей территории Украины по всем видам платежей

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По словам директора департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, начиная от 27 апреля обиходные монеты номиналом 1 и 2 гривни являются действительным платежным средством на территории Украины.

Также в НБУ добавили, что новые денежные знаки "обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без любых ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей.

В то же время Нацбанк прекращает печатать банкноты номиналом 1 и 2 гривны. Однако, их изымать из обращения не будут, а со временем монеты полностью заменят изношенные и поврежденные банкноты.

"Новыми монетами украинцы смогут рассчитываться одновременно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не заместят банкноты в обращении", - сказал Зайвенко.

Напомним, в марте 2018 года НБУ обещал ввести оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн вместо купюр.

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