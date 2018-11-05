В Украине вступил в силу закон "Маски-шоу стоп-2"

Так называемый закон Маски-шоу стоп-2, согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел, вступил в силу.

В субботу, 3 ноября, соответствующий закон О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования был опубликован в газете Голос Украины, передает УНИАН.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Он был разработан в связи с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.

По словам министра юстиции Павла Петренко, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий. Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".

В пресс-службе президента объяснили, что этот закон упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что законом предусмотрено, что, если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя в отношении лица незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации ему убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор.