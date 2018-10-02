В Украине впервые запустили SMS-оплату проезда в городском транспорте

Ивано-Франковск стал первым в Украине городом, в котором запустили сервис SMS-оплаты за проезд в городском транспорте.
Об этом сообщается в пресс-релизе Киевстара.
Так, 2 октября мобильный оператор и Ивано-Франковский городской совет подписали меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе информационных и телекоммуникационных технологий.
Для того, чтобы оплатить проезд SMS, нужно направить код маршрута и в течение 1-2 минут получить подтверждение об оплате. Все налоги и сборы включены, пассажир оплачивает только стоимость проезда.
Отмечается, что такой сервис дальше может быть распространен и на другие сферы жизни города: оплату за парковку, оплату коммунальных платежей, продажи билетов в театры, кино, музеи и тому подобное.
Сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи от Киевстар, он реализован на базе услуги Смарт-гроші.
Кроме того, Ивано-Франковск работает над внедрением транспортной карты.
Напомним, что Киевстар запустил собственную платформу мобильных платежей и денежных переводов Смарт-гроші.
Смарт-гроші- мобильный кошелек, который позволяет осуществлять платежи и денежные переводы. Услуга Смарт-Деньги предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы Простір в партнерстве с Альфа-банком.
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