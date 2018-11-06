В украинском суде впервые отстояли право продавать землю

В судебном реестре появилось дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на распоряжение землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает Opendatabot.

Отмечается, что прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием. Однако ему было отказано.

"При решении дела суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека по делу Зеленчук и Цицюра против Украины, ст.14 Конституции Украины, и нормы гражданского и земельного законодательства Украины, регулирующих возникшие по делу правоотношения", - говорится в решении суда.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.

Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.

В июне два десятка организаций объединились в Коалицию за отмену моратория, подписав соответствующий меморандум.

В сентябре депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд с новым представлением относительно отмены моратория на продажу.

В это же время юристы PricewaterhouseCoopers подали в суд иск об отмене моратория на продажу земли.