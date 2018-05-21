В Украине вдвое уменьшился средний размер субсидий

За четыре месяца текущего года было назначено 764,6 тыс. субсидий домохозяйствам, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в апреле 2018 года уменьшился на 59% в сравнении с апрелем прошлого года - до 309,8 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, в апреле этого года субсидии получили 6,8 млн домохозяйств (45% от общего количества домохозяйств страны).

В январе-апреле 2018 за субсидиями обратилось 785,9 тыс. домохозяйств, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 43,9% таких обращений, в сельской местности - 56,1%.

В целом, за четыре месяца текущего года было назначено 764,6 тыс. субсидий домохозяйствам, из них в городских поселениях - 375,4 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 389,2 тыс. В сравнении с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилась в 2,4 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2018 составила 531,4 млн грн (в городских поселениях - 355,5 млн грн, в сельской местности - 175,9 млн грн). За соответствующий период прошлого года - 2,4 млрд грн (в городах - 1,6 млрд грн, в сельской местности - 806,7 млн грн).

Напомним, в январе вступил в силу приказ Министерства финансов о монетизации субсидий.

Отметим, что Кабинет министров с 1 мая ввел новые правила начисления субсидий. В частности, их лишат владельцев автомобилей и просторных квартир.