В Украине ужесточили ответственность силовиков за блокирование работы бизнеса

Рада приняла закон о защите предпринимателей от беспредела или бездеятельности следователей

Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия.

За соответствующий законопроект №8490 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающийся усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования проголосовали 321 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, он был разработан в связи с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.

"Суть этого закона – дать возможность честному гражданину и предпринимателю защититься от беспредела следователя, который нарушает закон, дать возможность предпринимателю подать жалобу в суд, если следователь возбудит повторно уголовное дело по той же фабуле", – цитирует агентство Интерфакс-Украина министра юстиции Павла Петренко, который представлял законопроект в Раде.

По его словам, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.

По мнению Петренко, данный документ даст дополнительный инструмент защиты граждан от неправомерного вмешательства в их предпринимательскую деятельность, даст сигнал инвесторам, что Украина становится территорией комфорта для предпринимателей.