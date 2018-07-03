В Украине ужесточили наказание за вырубку и контрабанду леса

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5495 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

В частности, документ устанавливает ограничение внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 25 млн куб. м. в год.

Законопроект также предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи, согласно которой перемещение через границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, пишет Интерфакс-Украина.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

За незаконную вырубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка предлагается накладывать штраф в размере 10-15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – 15-30 необлагаемых минимумов

Кроме того, Кабинету министров предлагается разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов, охране лесов от пожаров, защите от вредителей, а также определить другие лесохозяйственные мероприятия.

Напомним, в августе прошлого года, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса.