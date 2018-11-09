В Украине ускорилась инфляция

В годовом измерении инфляция составила 9,5% против 8,9% в октябре прошлого года

Инфляция на потребительском рынке в октябре в сравнении сентябрем составила 1,7%, с начала года - 7,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в октябре в сравнении с сентябрем составила 1,3%, с начала года - 6,9%. В годовом измерении инфляция составила 9,5% против 8,9% в октябре прошлого года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали овощи - сразу на 8,8%.

На 4,4-1,1% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, хлеб, яйца, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, масло, рис, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,6% подешевели фрукты, на 2,3% - сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,3%, в т.ч. алкогольные напитки - на 3,2%, табачные изделия - на 1,6%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 5,2%, водоснабжение - на 4,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1 4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 3,1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 6,0%, а также транспортных услуг на 2,4%.

В сфере связи цены выросли на 3,3%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 9,4% и мобильной связи на 6,9%.