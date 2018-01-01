В Украине упали ставки по валютным депозитам Сегодня, 12:00 1 Цей матеріал також доступний українською Украинские банки снизили ставки по валютным депозитам Фото: flickr/about college

Средние ставки по банковским вкладам по итогам прошлой недели для гривни выросли, вклады в долларах и евро опустили свою доходность.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный liga.net.

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые ставки максимально выросли для вкладов периодом до месяца (на 0,10 п.п. до 10,50%). Синхронно, на 0,05 п.п., выросла доходность сбережений на сроки от 3 до 6 месяцев (13,2%), от 6 до 12 месяцев (14,1%) и свыше 12 месяцев (13,6%). Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 11,10% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,8% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди долларовых депозитов выросли в цене вклады сроком свыше года (на 0,01 п.п. до 2,9% годовых). Бессрочные сбережения не изменились в цене – 0,96% годовых. Депозиты периодом от месяца до 3 по-прежнему предлагают 1,2% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 2,2% годовых. Доходность вкладов на период от полугода составляет 2,7% годовых. Упали в цене депозиты сроком до месяца, на 0,18 п.п., их доходность составляет 1,4% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средние процентные ставки для вкладов в евро остались без изменений для периодов от месяца до 3 (1,10%) и от 3 месяцев до 6 (1,6%). Бессрочные сбережения также не претерпели изменений и предлагают 0,60% годовых. Синхронно снизили доходность депозиты на сроки от полугода до года и свыше года (на 0,01 п.п. до 1,96% и до 2,11% годовых соответственно).