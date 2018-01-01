Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Лучшая неделя за 7 лет
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
Федор Мешков
Как реструктурировать банковские кредиты

В Украине упали ставки по валютным депозитам

Сегодня, 12:00
1
Цей матеріал також доступний українською

Украинские банки снизили ставки по валютным депозитам

Фото: flickr/about college

Средние ставки по банковским вкладам по итогам прошлой недели для гривни выросли, вклады в долларах и евро опустили свою доходность. 

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный liga.net.

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые ставки максимально выросли для вкладов периодом до месяца (на 0,10 п.п. до 10,50%). Синхронно, на 0,05 п.п., выросла доходность сбережений на сроки от 3 до 6 месяцев (13,2%), от 6 до 12 месяцев (14,1%) и свыше 12 месяцев (13,6%). Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 11,10% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,8% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди долларовых депозитов выросли в цене вклады сроком свыше года (на 0,01 п.п. до 2,9% годовых). Бессрочные сбережения не изменились в цене – 0,96% годовых. Депозиты периодом от месяца до 3 по-прежнему предлагают 1,2% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 2,2% годовых. Доходность вкладов на период от полугода составляет 2,7% годовых. Упали в цене депозиты сроком до месяца, на 0,18 п.п., их доходность составляет 1,4% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средние процентные ставки для вкладов в евро остались без изменений для периодов от месяца до 3 (1,10%) и от 3 месяцев до 6 (1,6%). Бессрочные сбережения также не претерпели изменений и предлагают 0,60% годовых. Синхронно снизили доходность депозиты на сроки от полугода до года и свыше года (на 0,01 п.п. до 1,96% и до 2,11% годовых соответственно).

Теги:   Ставки Вклады Депозиты Евро

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

29 ноября, 00:42

article_img
Россия полностью заблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

Читайте также

События

Сегодня, 10:22

article_img
Выходные в декабре 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы
События

Сегодня, 03:22

article_img
Украинский паспорт занял 28 место в мире по влиятельности
Страны

Сегодня, 00:45

article_img
Кива и Бирюков заявили, что среди задержанных в Грузии был нардеп Семенченко

ТОП-3 блога

Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
Нужны ли большим компаниям выпускники ПТУ
286
Иван Компан - фото
Иван Компан
Лучшая неделя за 7 лет
2
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
11666
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7020
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Военное положение. Итоги для экономики
5770
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
11666
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7099