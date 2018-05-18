В Украине удвоилось количество людей с зарплатой больше 10 тысяч

В марте этого года в Украине выросло количество работников, которые получают зарплату более 10 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает пресс-служба правительства.

"Их было 21,3% против 12,6% в марте прошлого года. При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%", – говорится в сообщении.

При этом, наибольший процент сотрудников с зарплатами выше 10-15 тыс. грн зафиксирован в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность, металлургия и энергетика.

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату повысят до 4100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

При этом, в средине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

Это же утверждение позже подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.