Лидирует Киев. В Украине резко возросло количество штрафов от ТЦК
С начала года возросло количество штрафов от ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)
С начала 2025 года в Украине было открыто 28,2 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. При этом с начала апреля штрафов стало больше на 11,2 тысячи.
Об этом сообщает ресурс Опендатабот.
Так ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. А рекордным стал апрель 2025 года — 5 682 штрафа.
При этом только каждое пятое производство было закрыто в этом году.
Новый рекорд поставил Черниговский районный ТЦК, открыв аж 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня, сообщает Опендатабот.
Почти все производства касаются мужчин: сейчас на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества.
Чаще всего ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — в 82%.
Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года.
Далее следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области.
При этом девять регионов уже имеют более тысячи дел.
В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093, который предусматривает стимуляцию нарушителей воинского учета — путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты.