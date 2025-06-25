Лидирует Киев. В Украине резко возросло количество штрафов от ТЦК

С начала года возросло количество штрафов от ТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

С начала 2025 года в Украине было открыто 28,2 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. При этом с начала апреля штрафов стало больше на 11,2 тысячи.

Об этом сообщает ресурс Опендатабот.

Так ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. А рекордным стал апрель 2025 года — 5 682 штрафа.

Инфографика: Опендатабот

При этом только каждое пятое производство было закрыто в этом году.

Новый рекорд поставил Черниговский районный ТЦК, открыв аж 8 дел против одного мужчины — 5 за апрель, еще 3 — в начале июня, сообщает Опендатабот.

Почти все производства касаются мужчин: сейчас на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества.

Чаще всего ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — в 82%.

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года.

Далее следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области.

Инфографика: Опендатабот

При этом девять регионов уже имеют более тысячи дел.

В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093, который предусматривает стимуляцию нарушителей воинского учета — путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты.