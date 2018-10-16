В Украине стало меньше безработных

В Украине 3 человека претендуют на 1 вакансию

В сентябре 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне августа на 1,1%. При этом количественно безработных стало немного меньше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по состоянию на 1 октября в Государственной службе занятости были зарегистрированы 287,1 тыс. безработных.

На 1 сентября 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 292,8 тыс. безработных.

Количество вакансий в сентябре составило 97 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного – 2 510 грн.

Напомним, что в августе 2018 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта – до 1,1%.

Также сообщалось, что уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,8 процентного пункта – до 8,3%.