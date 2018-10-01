В Украине стало больше крупных компаний-налогоплательщиков

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ГФС подсчитала, что количество крупнейших компаний вырастет на 10%
Фото: Нацбанк/Flickr

ГФС подсчитала, что количество крупнейших компаний вырастет на 10%

Государственная фискальная служба (ГФС) утвердила реестр крупнейших налогоплательщиков на 2019 год. В следующем году количество таких компаний увеличится на 136, или на 10% в сравнении с 2018 годом и составит 1500 предприятий.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупнейших налогоплательщиков.

В перечень крупнейших зачисляются налогоплательщики, объем доходов от всех видов деятельности которых за последние четыре последовательные налоговые квартала превысил €50 млн, или которые уплатили в целом налогов, сборов и платежей в госбюджет за указанный период более €1 млн (из них налоговых платежей не мене €500 тыс.).

Как сообщалось, в 2017 году реестр крупнейших налогоплательщиков вырос до 2,5 тыс. предприятий, что на 45,6% больше, чем в 2016 году. Однако согласно принятым в декабре 2017-го изменениям в Налоговый кодекс, в 2018 году реестр сократился на 1,23 тыс. предприятий – до 1,364 тыс.

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