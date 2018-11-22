В Украине стали чаще использовать безналичный расчет

Доля безналичных платежей в июле-сентябре 2018 года возросла до 44,7%

Доля безналичных платежей в июле-сентябре 2018 года в сравнении с апрелем-июнем 2018 года возросла по объему с 43,8% до 44,7% и по количеству - с 77,4% до 78,5%.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

С начала года доля безналичных платежей по объему возросла на 5,44 п.п., по количеству – на 3,77 п.п.

Всего с начала года осуществлено 2,2 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к 9 мес. 2017 года – 33,5%) на 902,6 млрд грн (+58,64%), в том числе в июле-сентябре-2018 – 777 млн операций (+31,22%) на 330,1 млрд грн (+52,86%).

Львиную долю в общем объеме безналичных операций в июле-сентябре составили операции по переводу средств между карточками – 37,2% (доля в количестве операций – 8,5%). Еще 31,4% составили расчеты в сети интернет (37,8%), 29,2% (51,6%) - операции в торговой сети, и 2,3% (2,1%) - операции с использованием устройств самообслуживания.

По итогам девяти месяцев текущего года доля расчетов в сети интернет в общем объеме безналичных операций составила 34,6% (в количестве операций – 38,3%), операций в торговой сети – 29,7% (51,7%), операции по переводу средств между карточками – 33,3% (8,1%), операций с использованием устройств самообслуживания – 2,5% (8,1%).

Кроме того, украинцы в январе-сентябре 2018 года осуществили 624 млн операций по снятию наличных на сумму 1,1 трлн грн, в том числе в июле-сентябре – 212 млн операций на 407,7 млрд грн.

Отмечается, что количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих возможность осуществлять безналичные расчеты, к концу сентября 2018 года составило 196,3 тыс., что на 4,6% больше, чем на конец июня 2018 года, и на 13% больше, чем на конец 2017 года.

Напомним, что по итогам третьего квартала 2017 года доля безналичных расчетов увеличилась до 38,6%.