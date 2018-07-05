В Украине создали "единое окно" на таможне

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о внедрении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне.

За принятие соответствующего законопроекта №7010 проголосовали 254 депутата.

Целью законопроекта является создание надлежащей законодательной базы для внедрения и функционирования механизма "единого окна" на границе, что является важным фактором для улучшения условий ведения внешнеэкономической деятельности в Украине, уменьшения времени, необходимого для осуществления экспортно-импортных операций, улучшения инвестиционной привлекательности Украины, а также повышения институциональных возможностей государственных органов по осуществлению контроля за международной торговлей.

При введении "единого окна" предусматривается уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации; сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов; уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24 до 4 часов.

Данный законопроект входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране. Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.

Ранее налоговая начала фиксировать "челночные" пересечения границы с налогооблагаемыми товарами.

Кроме того, как в феврале сообщал и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, налогоплательщики могут оформлять товары на таможне в режиме онлайн без присутствия на пункте пропуска благодаря доработанному программному обеспечению.

16 марта Министерство финансов Украины обновило перечень документов, необходимых для подачи контролирующему органу для завершения государственного контроля в рамках усовершенствования механизма "единого окна" на таможне.