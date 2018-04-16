В Украине сократилось количество безработных

В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта – до 1,4% от количества населения работоспособного возраста.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по состоянию на 1 апреля этого года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 366,9 тыс. безработных, тогда как месяцем ранее эта цифра была на уровне 383,7 тыс. человек.

При этом, количество вакансий в марте выросло до 93 тыс. А количество претендентов на 1 вакансию снизилось до 4 человек.

Средний размер пособия на одного безработного в марте составил 2587 грн.

Напомним, что по итогам января 2018 года количество безработных в Украине увеличилось на 24, 5 тыс. человек - до 378,9 тыс. против 354,4 тыс. в декабре 2017 года.

Как сообщал председатель Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега, около 50% украинцев работают нелегально.