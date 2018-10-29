В Украине сократилась реальная зарплата

Реальная заработная плата в Украине в сентябре увеличилась на 12,9% в сравнении с сентябрем 2017 года. В то же время за месяц (в сравнении с августом-2018) реальная зарплата сократилась на 1,2%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, в годовом измерении – на 23%, составив 9042 грн, тогда как в августе она составила 8977 грн, июле - 9170 грн, июне - 9141 грн, мае - 8725 грн, апреле - 8480 грн, марте -8382 грн, феврале - 7828 грн, январе - 7711 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года наблюдался в Полтавской (на 29,1%), Винницкой (на 27%), Запорожской (на 26,6%), Днепропетровской (на 25,7%), Киевской (на 25,5%), Ивано-Франковской (на 24.9%), Волынской (на 24,1%), Львовской (на 24%), Черновицкой (на 23,2%), Черниговской (на 23,1%), Закарпатской (на 22,9%), Тернопольской (на 22,5%), Житомирской (на 22,1%), Черкасской (на 22,1%), Хмельницкой (на 21,9%), Сумской (на 21,5%), Одесской (на 21,2%), Ривненской (на 21,1%), Харьковской (на 20,8%), Кировоградской (на 20,4%), Херсонской (на 20%), Николаевской (на 19,6%) областях и г.Киеве (на 19,2%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 22,1% и 24,3% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве – 13614 грн, самый низкий - в Тернопольской области, 7061 грн.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.