В Украине собрались создать единый реестр потребителей газа

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании одобрил поправку к законопроекту о национальной безопасности, согласно которой в Украине будет создана единая база абонентов-потребителей природного газа.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Иван Винник, передает Интерфакс-Украина.

"Фактически это приведет к тому, что после этого принятия (такой редакции законопроекта – ред.) в течение месяца Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины получит информацию о всех потребителях газа", - сказал он.

По его словам, облгазы обязаны будут все свои подключения, информацию о счетчиках, их номера, фамилии, адреса, где они установлены и прочее передать в Нафтогазу. "Он (Нафтогаз,- ред.) создаст свою базу, а далее будет сравнивать с другими реестрами", - добавил нардеп.