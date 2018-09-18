В Украине собрались разрешить покупку валюты онлайн

0 комментировать
Украинцам планируют с февраля разрешить покупку валюты онлайн
Фото: pixabay/PublicDomainPictures

Украинцам планируют с февраля разрешить покупку валюты онлайн

Национальный банк Украины (НБУ) готовит ряд изменений, направленных на либерализацию валютного рынка.

Об этом сообщил на презентации новой структуры валютного регулирования замглавы НБУ Олег Чурий.

Среди первых шагов - разрешение на покупку населением валюты онлайн в рамках эквивалента 150 тыс. грн в сутки, отмена валютного надзора над операциями на сумму до 150 тыс. грн (потенциально лимит могут повысить до 300 тыс. грн) и расширение граничного срока расчетов по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 365 дней.

Изменения запланированы на 7 февраля 2019 года, когда в силу вступает закон О валюте и валютных операциях, принятый Верховной Радой в июне.

В Нацбанке утверждают, что в отличие от запутанной действующей базы по 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования, новая база НПА будет простым, понятным и доступным.

Будет ли регулятор снимать другие ограничения, зависит от макроэкономических условий, добавил Чурий.

Проект либерализации был представлен Нацбанком 17 сентября перед участниками банковского рынка и аналитиками.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове