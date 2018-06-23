В Украине собрались построить десять новых автобанов

Общий объем инвестиций в транспортную отрасль до 2030 года в Мининфраструктуры оценивают на уровне $60 млрд

Транспортная стратегия до 2030 года предусматривает строительство десяти новых международных и внутренних автобанов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В частности, среди новых автобанов, которые планируют строить в Украине - транскарпатский автобан (Via Carpatia), Львов-Киев-Харьков-Донецк, Киев-Керчь и Полтава-Днепр.

Также будет в министерстве будут работать над продолжением трассы Одесса-Рени в Грецию.

В целом, общий объем инвестиций в транспортную отрасль до 2030 года в Мининфраструктуры оценивают на уровне $60 млрд.

Отметим, что ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире Радио НВ заявлял, что китайские компании готовы уже в ближайший год-два вкладывать средства в строительство в Украине платных автобанов.

Напомним, что в мае Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.

Фото: скриншот с видеопрезентации Мининфраструктуры