В Украине снизился уровень безработицы

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Госстат подсчитал безработных украинцев

Госстат подсчитал безработных украинцев

Официальный уровень безработицы в Украине снизился на 0,2 процентного пункта до 1,2% по итогам апреля 2018 года.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

В частности, в Государственной службе занятости были зарегистрированы 326,8 тыс. безработных по состоянию на 1 мая 2018 года. Месяц назад таких было 366,9 тыс.

Количество вакансий в апреле было 83,8 тыс., что составляет 4 человека на 1 вакансию.

Средний размер пособия на одного безработного составил 2 422 грн, согласно данным Госстата.

Ранее сообщалось, что в апреле средняя зарплата украинцев выросла на 7,1%, до 7,7 тыс. грн.

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