В Украине сделали обязательными велодорожки при строительстве дорог

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Соответствующая норма содержится в новом ДБН В.2.3-5: 2018 Улицы и дороги населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства.

Как отметил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, во всех европейских странах велосипеды являются хорошей альтернативой общественному транспорту и авто.

"У нас возможно тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новом ДБН касательно улиц и дорог мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их устройству и параметрам", - рассказал он.

Согласно новым ДБН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Так, велодорожки должны проектироваться только для одностороннего движения, должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует проектировать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

Если велодорожки расположены на улицах с односторонним движением, их нужно предусматривать в обоих направлениях, в том числе с использованием встречной велополосы.