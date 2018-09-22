В Украине могут подорожать сигареты

В правительстве подготовили план по повышению акциза на сигареты на 30,8% с 1 января 2019 года. Соответствующее предложение представили в законопроекте №9085 от 17.09.2018, передает Украинский центр контроля над табаком.

Так, для сигарет минимальный акциз вырастет с 773,2 грн в 1000 штук в 2018 году до 1011,35 грн в 2019 году. Минимальный акциз на пачку из 20 сигарет в 2019 году составит 20,23 грн, что на 4,76 грн выше, чем в 2018 году. С учетом НДС и розничного (5%) акциза налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 5,79 грн.

Минимальный акциз будет уплачиваться со всех сигарет, которые в 2019 году будут в магазинах стоить дешевле, чем 45 гривен за пачку, то есть с большинства сигарет в Украине. В августе 2018 года, по данным Госстата, средняя цена пачки сигарет составляла 30,3 гривны. Если цена сигарет увеличится лишь на сумму рост налоговой нагрузки, то в 2019 году средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 гривен.

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Как известно, согласно евроинтеграционным обязательствам, Украина должна повысить ставку акциза на сигареты до 90 евро на 1000 штук до 2025 года и, чтобы акциз составлял не менее 60% от цены сигарет. Сейчас минимальная ставка акциза равна 773,2 гривны (23,8 евро) в 1000 штук.

По данным Госказначейства в июле 2018 года Государственный бюджет получил от табачных акцизов более 4,5 млрд гривен, что почти на 1 млрд гривен больше, чем в июле 2017 года. Впервые за всю историю Украины месячные поступления от табачных акцизов превысили 4 млрд гривен.

В 2008-2017 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украину выросла более чем в 20 раз, благодаря чему поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд грн до почти 40 млрд грн в 2017 году, в то же время Глобальный опрос взрослых о потреблении табака, проведенный в 2017 году в Украине, показал уменьшение распространенности курения на 20% среди взрослого населения за последние 7 лет.

За первое полугодие 2018 года рынок сигарет в Украине сократился на 10%.