В Украине с 2019 года введут новый вид соцпомощи Сегодня, 08:57 2126 Цей матеріал також доступний українською Новый вид соцпомощи появится в Украине с нового года Фото: пресс-служба НБУ

С 1 января 2019 года в Украине появится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группы инвалидности.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет Укринформ.

По его словам, соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов, и Министерство социальной политики его полностью реализует.

Кроме того, Рева добавил, что в следующем году прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность, вырастет на 9,4% и будет составлять с декабря следующего года 1638 грн в месяц.

Соответственно будут расти размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.