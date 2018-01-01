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В Украине с 2019 года введут новый вид соцпомощи

Сегодня, 08:57
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Новый вид соцпомощи появится в Украине с нового года

Фото: пресс-служба НБУ

С 1 января 2019 года в Украине появится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группы инвалидности.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет Укринформ.

По его словам, соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов, и Министерство социальной политики его полностью реализует.

Кроме того, Рева добавил, что в следующем году прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность, вырастет на 9,4% и будет составлять с декабря следующего года 1638 грн в месяц.

Соответственно будут расти размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Теги:   Минсоцполитики Помощь

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