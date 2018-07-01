В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

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Теперь прожиточный минимум составляет 1777 гривен

Теперь прожиточный минимум составляет 1777 гривен

В Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн и составляет 1777 грн.

Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны", - говорится в документе.

При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет теперь 1559 грн, для детей от 6 до 18 лет - на 84 грн и составляет 1944 грн, для трудоспособных лиц - на 79 грн и составляет 1841 грн, а для лиц, утративших трудоспособность - на 62 грн и составляет 1435 грн.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Украины увидел возможность поднять минимальную зарплату.

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