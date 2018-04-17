В Украине резко выросло количество миллионеров

В Украине с начала декларационной кампании подали декларации 1309 миллионеров - на 43% больше, чем в прошлом 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

"Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека", – говорится в сообщении.

По данным ГФС, наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, учитывается в Киеве – 615 человек или почти 47% от общего количества, Харьковской области – 106 человек, Днепропетровской области – 82 человека и Киевской области – 69 человек.

В ГФС также отметили, что по состоянию на 11 апреля 2018 года гражданами подано более 246 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн, что определяется на уровне аналогичного периода прошлого года.

Гражданами с доходами более 1 млн грн задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222,4 млн грн, к уплате военного сбора – 25,9 млн грн.

Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн грн, задекларирована жителем столицы. Налоговые обязательства в сумме более 8 млн грн задекларирована двумя жителями Харьковской области.

Напомним, по состоянию на 1 марта 742 гражданина задекларировали доходы в сумме 1 млн грн, полученные в течение 2017 года.

Добавим, что с 1 января 2018 года начался новый этап подачи электронных деклараций за 2017 год.