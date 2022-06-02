Война и бизнес. В Украине зарегистрировано рекордное количество ФОП с начала российского вторжения — инфографика 2 июня, 13:13 Цей матеріал також доступний українською В Украине значительно выросло количество физлиц-предпринимателей (Фото:pressfoto / Freepik)

За последнюю неделю мая в Украине было зарегистрировано 4454 новых физических лиц-предпринимателей.

Это — самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает аналитический отдел Опендатабот.

«Зато количество регистраций новых юридических лиц стабильно. За последнюю неделю появилось 643 новых компаний. Это — средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад», — говорится в сообщении.

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В первые недели войны Единый государственный реестр не работал — новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФОП постоянно растет.

Инфографика: Опендатабот

Инфографика: Опендатабот

Ранее сообщалось, что народные депутаты предложили освободить ФОП от всеобщей мобилизации.

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