В Украине резко упали продажи госбумаг

Объем продаж долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах 16 октября составил $41,3 млн, что существенно меньше, чем $127,2 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн – на внеплановых аукционах 11 октября.
Об этом говорится в сообщении Министерство финансов, передает Интерфакс-Украина.
Минфин сохранил установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным и отклонил лишь две заявки на $6 млн на покупку 8-месячных бумаг, в которых покупатели просили ставку до 8% годовых.
Наибольший спрос был на покупку 2-летних долларовых облигаций – $25,26 млн, а наименьший, в размере $0,1 млн, – на облигации с погашением через 19 месяцев.
Минфину 17 октября придется выплатить $501 млн по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек $411,41 млн.
Что касается гривневых облигаций, то на пяти объявленных аукционах спрос был лишь на двух: самых коротких 4-месячных и самых длинных 2-летних. Продавец отказался удовлетворить две заявки на 100 млн грн под 20% на покупку "коротких" бумаг, удержав ставку на уровне 19% и довольствовавшись привлечением всего 7,1 млн грн.
Минфин также счел завышенными запрошенные 17,75-18% годовых по 2-летним бумагам, которые он последний раз продавал под 17,25% годовых, и отклонил еще две небольшие заявки на 1,8 млн грн.
Отметим, что 25 октября Нацбанк готовится объявить об очередном решении относительно уровня учетной ставки.
Напомним, что государственный Приватбанк заявил о планах к концу года запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма. Позже стало известно, что еще несколько украинских банков разрабатывают мобильные приложения для запуска покупки ОВГЗ физлицами.
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