В Украине резко сократилось производство водки

В марте этого года производство водки немного увеличилось

За первые три месяца 2018 года в Украине было произведено 2,68 млн дал водки, что на 32,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

При этом в марте этого года производство водки увеличилось в сравнении с февралем на 6,2% и составило чуть менее 1 млн дал. В сравнении же с мартом 2017 года производство выросло в 2,5 раза.

Производство коньяков по итогам первого квартала снизилось на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составило 368,7 тыс. дал. В марте производство составило 146,7 тыс. дал, что на 8% меньше, чем в марте прошлого года.

Напомним, что в 2017 году производство водки с содержанием спирта менее 45,4% уменьшилось на 17,6% в сравнении с годом ранее и составило почти 13,7 млн дал.