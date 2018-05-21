В Украине резко сократилось производство электроэнергии на АЭС

За этот период Энергоатом отпустил в оптовый рынок электроэнергию на сумму 17,1 млрд грн

Электростанции государственного предприятия Энергоатом сократили производство электроэнергии в январе-апреле 2018 года на 12,4% (3,9 млрд кВТ-ч.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 27,6 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Энергоатома, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что плановое задание по производству электроэнергии за четыре месяца выполнено на 99,6%.

Доля Энергоатома в общей структуре отпущенной электроэнергии в госпредприятии Энергорынок составила 50,2% (-8,4 п.п.), в общей структуре производства электроэнергии в стране – 48,9% (-8,1 п.п.).

При этом, за этот период Энергоатом отпустил в оптовый рынок электроэнергию на сумму 17,1 млрд грн (с НДС), что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,8 млрд грн).

Напомним, что производство электроэнергии всеми электростанциями Энергоатома в 2017 году увеличилось на 5,7% (на 4,6 млрд кВт-ч) в сравнении с 2016 годом – до 85,7 млрд кВт-ч.

Энергоатом является оператором четырех действующих АЭС, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.