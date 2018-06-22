В Украине решили сузить дороги до европейских норм

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело новую норму относительно сужения ширины полос движения на дорогах в городах и селах для внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

Соответствующие изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог и содержатся в новых государственной строительной норме В.2.3-5: 2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Обновленный ДБН уже опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения - около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью", - написал Парцхаладзе.

По его словам, такие изменения будут способствовать увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них. Кроме того, это повысит безопасность дорожного движения и уменьшит аварии на дорогах.