В Украине решили продать четыре нефтегазоносных участка по новой процедуре

Госгеонедр в ближайшее время выставит на электронный аукцион четыре спецразрешения

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) планирует в течение 10 дней выставить четыре нефтегазоносных участка на электронные аукционы по продаже спецразрешений на пользование недрами.

Об этом сообщил глава Госгеонедр Олег Кирилюк на форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"По процедуре электронных торгов в ближайшее время, в течение 10 дней, мы сможем объявить как минимум четыре участка для проведения аукциона", – сказал он.

В целом Госгеонедр определила перечень из 30 участков (в пределах девяти областей), спецразрешения на пользование которыми будут подлежать продаже через электронные аукционы. Дкументы по ним направлены для согласования в облсоветы.

Процедура электронных торгов, в отличие от стандартной, предусматривает, что в случае, если победитель аукциона по каким-либо причинам не может завершить покупку, то спецразрешение может получить следующий участник аукциона, предложивший наибольшую цену, подчеркнул Кирилюк.

Глава Госгеонедр также отметил, что по старой процедуре должен пройти еще один аукцион в декабре этого года, а также еще два – в начале следующего года (в январе и феврале).

С 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных торгов по продаже спецразрешений на пользование недрами. В соответствии с этим порядком продажа спецразрешений осуществляется исключительно через электронные аукционы.

Таким образом, Госгеонедра будет выставлять такие разрешения на электронные аукционы в ProZorro.Продажи.

Экспериментальный проект продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.