В Украине рекордно выросло количество наличных

Рост денежной базы в последние месяцы может быть связан с эмиссией гривны под выкуп иностранной валюты на межбанковском рынке

Количество наличных в Украине за апрель выросло на 4,8% - до 412,24 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Национального банка.

Рост за первые четыре месяца 2018 составил 3,3%. Это было подкреплено как увеличением наличности в обороте вне банков (на 2,5%, до 331,618 млрд грн), так и увеличением резервных средств в банках (на 15,5% до 80,622 млрд грн).

Денежная масса (агрегат М3) в Украине в апреле 2018 выросла на 1,9% - до 1,191 трлн грн. Такая динамика обусловлена ​​как ростом остатка по депозитам - на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так и объемом наличных средств в обращении вне банков (агрегат М0).

В целом с начала 2018 объем денежной массы сократился на 1,5%.

Уровень долларизации денежной массы уменьшается и составил 30% по сравнению с 31% в марте и 32% по итогам 2017 года.

Чистые международные резервы в апреле выросли на 5% - до 6,661 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,8% - до 59,973 млрд грн.

В целом с начала года чистые валютные резервы сократились на 0,2%, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 12,6%.

Причиной резкого роста денежной базы в декабря 2016 года была монетизация ОВГЗ при докапитализации национализированного Приватбанка. Рост денежной базы в последние месяцы может быть связан с эмиссией гривны под выкуп иностранной валюты на межбанковском рынке.

Ранее сообщалось, что Нацбанк изменил правила работы с наличными в особый период.