В Украине реальная зарплата выросла на четверть

В октябре 2018 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 9 218 грн, что на 24,9% больше в сравнении с октябрем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). В сравнении с сентябрем этого года реальная зарплата выросла на 1,9%.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве - 13 850 грн. Самый низкий уровень в Черновицкой области - 7 128 грн.

Напомним, что в сентябре реальная зарплата увеличилась на 12,9% в сравнении с сентябрем 2017 года. В то же время за месяц реальная зарплата сократилась на 1,2%.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.