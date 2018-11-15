В Украине разрешили выбирать между льготами на коммуналку и субсидией

Государство предоставило право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.

Отмечается, что если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии.

"Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается", - говорится в сообщении.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.