В Украине разработали способ взыскания зарплаты с нечестных работодателей

Сейчас задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд грн

Процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам запустят с 1 апреля.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Интерфакс-Украина.

"Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате", - добавил министр.

По словам министра, сейчас задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд грн, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на 0,5 млрд грн.

Напомним, что с 1 января 2017 года увеличена финансовая ответственность работодателей за использование нелегального труда.

В ноябре 19 компаний оштрафовали на 6 млн за нарушение трудового законодательства.