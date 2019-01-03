В Украине растаможили 16,5 тыс. автомобилей на еврономерах – ГФС Сегодня, 19:31 51 Цей матеріал також доступний українською Почти 14 тыс. автомобилей находились на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса

С 25 ноября 2018 по 2 января 2019 украинцы осуществили таможенное оформление 16,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что автомобили были ввезены в Украину до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества оформленных авто – почти 14 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн грн (8,5 тыс. за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Активнее всего граждане оформляли транспортные средства в городе Киеве – 3037 автомобилей, Волынской – 2642, Черновицкой – 2058 и Закарпатской областях – 1137.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины опубликовал документ под названием Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины и утверждены изменения к нему.

Напомним, 12 декабря 2018 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила об изменениях во Временном порядке таможенного оформления транспортных средств, которые ограничивают права таможенных органов корректировать стоимость транспортных средств.

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8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два законопроекта об автомобилях на Еврономер. Они уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018.

10 декабря Южанина заявила, что Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на Еврономер практически на всех пропускных пунктах.

"Причина – вымышленная им (и.о. заместителя председателя ДФС Виктором Кривицким – НВ) новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", – отметила она.

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