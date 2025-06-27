Сняли гриф секретности. В Украине раскроют информацию о недрах

В Украине приняли решение о снятии грифа «секретно» с геологической информации о недрах.

Об этом во время форума сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, пишет Liga.

«Ни в одной стране цивилизованной уже такого подхода нет», — отметила она. — «Украина также пошла по этому пути. Гриф отменен».

При этом сейчас завершаются все бюрократические процедуры, чтобы инвесторы могли свободно работать с информацией об украинских недрах, сообщила Гринчук.

По ее словам, большая часть геологических данных накапливалась еще с 1960—1970-х годов и до сих пор существует только в бумажном виде, что значительно ограничивает привлекательность украинского сектора природных ресурсов перед инвесторами.

Сейчас Минприроды уже оцифровало 6 000 книг с геологической информацией и недавно подписано соглашение о втором этапе, в рамках которого планируется оцифровать еще 60 000.

Кроме того, по словам Гринчук, вместе с Минэкономики правительство наработало перечень стратегических и критических минералов — с фокусом на потребности ЕС и США.

Также разработаны механизмы, по которым права на их разработку будут передаваться через аукционы или соглашения о разделе продукции.

Ожидается, что правительство утвердит эти документы в ближайшие недели, сообщила Гринчук.

Как сообщалось, в мае правительство расширило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины планирует внеплановые проверки лицензий, по которым за последние 10 лет так и не начата добыча полезных ископаемых или добыто менее 1%.

154 специальные разрешения на пользование недрами, выданные в Украине, можно отнести к категории «спящих» — то есть таких, где в течение 10 лет было добыто менее 1% балансовых запасов полезных ископаемых, сообщает Nadra.Info.

Это составляет менее 4,4% от общего количества разрешений на пользование недрами, действительных в Украине по состоянию на апрель 2025 года (3503 разрешения) и около 6,3% от количества добывающих лицензий (2444 лицензии).

В феврале Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Кабинету министров с просьбой рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.