Сняли гриф секретности. В Украине раскроют информацию о недрах
В Украине рассекретят информацию о залежах полезных ископаемых (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В Украине приняли решение о снятии грифа «секретно» с геологической информации о недрах.
Об этом во время форума сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, пишет Liga.
«Ни в одной стране цивилизованной уже такого подхода нет», — отметила она. — «Украина также пошла по этому пути. Гриф отменен».
При этом сейчас завершаются все бюрократические процедуры, чтобы инвесторы могли свободно работать с информацией об украинских недрах, сообщила Гринчук.
По ее словам, большая часть геологических данных накапливалась еще с 1960—1970-х годов и до сих пор существует только в бумажном виде, что значительно ограничивает привлекательность украинского сектора природных ресурсов перед инвесторами.
Сейчас Минприроды уже оцифровало 6 000 книг с геологической информацией и недавно подписано соглашение о втором этапе, в рамках которого планируется оцифровать еще 60 000.
Кроме того, по словам Гринчук, вместе с Минэкономики правительство наработало перечень стратегических и критических минералов — с фокусом на потребности ЕС и США.
Также разработаны механизмы, по которым права на их разработку будут передаваться через аукционы или соглашения о разделе продукции.
Ожидается, что правительство утвердит эти документы в ближайшие недели, сообщила Гринчук.
Как сообщалось, в мае правительство расширило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины планирует внеплановые проверки лицензий, по которым за последние 10 лет так и не начата добыча полезных ископаемых или добыто менее 1%.
154 специальные разрешения на пользование недрами, выданные в Украине, можно отнести к категории «спящих» — то есть таких, где в течение 10 лет было добыто менее 1% балансовых запасов полезных ископаемых, сообщает Nadra.Info.
Это составляет менее 4,4% от общего количества разрешений на пользование недрами, действительных в Украине по состоянию на апрель 2025 года (3503 разрешения) и около 6,3% от количества добывающих лицензий (2444 лицензии).
В феврале Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Кабинету министров с просьбой рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.