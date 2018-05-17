В Украине продлили на год и в 1,5 раза повысили пошлину на экспорт металлолома

Пошлины на экспорт лома черных металлов продлили на год

Верховная Рада продлила еще на один год – до 15 сентября 2019 года – действие пошлины на экспорт лома черных металлов. При этом ее размер увеличен с €30 до €42 за тонну.

За принятие соответствующего законопроекта №8226 за основу и в целом проголосовали 248 депутатов, передают Українські новини.

Пошлина действует с 15 сентября 2016 года, изначально ее ставка была установлена на уровне €10 за тонну. Ее действие теперь уже дважды продлевалось.

Обоснованием для введения ограничительных мер называлась цель ликвидации дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры.

В пояснительной записке отмечается, что по итогам 2017 года можно однозначно утверждать, что повышение втрое пошлины на экспорт лома черных металлов (до 30 евро/тонна) имело положительный эффект для металлургической отрасли (сокращение дефицитности лома с 20% до 9%, повышение выплавки стали и производства отдельных видов металлургической продукции) и для государственного бюджета (дополнительно 231 млн гривен поступлений).

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"Однако восходящая динамика мировых цен на металлолом в 2017 году продолжала стимулировать его экспорт из Украины, при этом повышенная экспортная пошлина на лом (30 евро/тонна) постепенно теряла свой "ограничивающий" эффект, ведь его доля в цене уменьшилась с 18,9% в 2016 году до 13,5% в 2017 году", – говорится в пояснительной записке.

Также еще одним существенным фактором роста экспорта лома в предыдущем году стала активизация его закупок непризнанной Приднепровской Молдавской Республикой вследствие формирования нерыночных условий доступа местных металлургических производителей к электроэнергии.

Кроме того, дополнительное основание для усиления дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке создала блокада транспортного сообщения с временно неподконтрольными территориями.

Поэтому, как отмечается в пояснительной записке, в национальных интересах Украины целесообразно продолжить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом, увеличив ее размер с целью нивелирования негативного эффекта (наращивание экспорта), вызванного повышением мировых цен на этот вид сырья, тем самым способствуя уменьшению дефицита лома на внутреннем рынке и обеспечению бесперебойной деятельности металлургической отрасли с первоочередным обеспечением нужд оборонной промышленности.