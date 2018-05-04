В Украине придумали новые ограничения при строительстве

В Украине ужесточат контроль за плотностью населения в застройке

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает ввести пределы минимальной и максимальной плотности населения в застройке, ограничив возможность ее повышения с учетом конкретных условий.

Соответствующие изменения содержатся в новом проекте государственной строительной нормы (ГСН) Планировка и застройка территорий, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас действующими нормами определена максимальная плотность населения – 450 чел/га, при этом ограничение ее повышения нет. То есть она может увеличиваться при наличии соответствующего обоснования, и кто как хочет, так и обосновывает необходимость. В результате – в некоторых районах крупных городов видим сплошную застройку плотностью 1000-2000 чел/га и полное отсутствие благоустройства и социнфраструктуры. Чтобы исключить в будущем такие ситуации и обеспечить людям комфортные жилищные условия, в новом ГСН будут установлены конкретные ограничения возможности повышения плотности – допускается ее увеличение максимально до 20% (это в 540 чел/га) при 2-х обязательных условиях", - сообщил замминистра региональной политики, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Такими обязательными условиями являются: размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с автостоянками и велосипедными стоянками, а также наличие встроенно-пристроенных учреждений дошкольного образования и объектов повседневного и периодического обслуживания, создание открытых террас в жилых и общественных зданиях.

Для возможности повышения плотности населения в застройке эти условия должны быть выполнены одновременно.

Обновленный ГСН Планировка и застройка территорий уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.

Ранее Минрегион предложил ограничить допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности здания для обеспечения благоустройства территории.