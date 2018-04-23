В Украине предложили ввести новый табачный акциз

Министерство финансов Украины презентовало для публичного обсуждения новый законопроект относительно особенностей налогообложения табачных изделий. Согласно ему, предлагается ввести дополнительный акциз для табачных изделий в размере 1,4 от минимальной акцизной нагрузки в случае реализации их дешевле 1,65 от минимальной налоговой нагрузки.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Минфин отмечает, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс необходимы для приближения законодательства Украины в отношении ставок акцизов на табачные изделия к законодательству ЕС и создания равных условий для всех представителей табачной отрасли по внедрению фискального механизма запрета реализации сигарет ниже суммы налогов и себестоимости.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке", - объяснили в министерстве.

Кроме того, добавили в Минфине, Украина таким образом выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, введение минимального акцизного нагрузку на табачные изделия.

Напомним, с 1 января в Украине на 30% повысился акциз на табачные изделия.

Кроме того, с каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в €90 за тысячу сигарет.