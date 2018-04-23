В Украине предложили ввести новый табачный акциз

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Минфин предлагает ввести дополнительный акциз при реализации табачных изделий
Фото: Pixabay

Минфин предлагает ввести дополнительный акциз при реализации табачных изделий

Министерство финансов Украины презентовало для публичного обсуждения новый законопроект относительно особенностей налогообложения табачных изделий. Согласно ему, предлагается ввести дополнительный акциз для табачных изделий в размере 1,4 от минимальной акцизной нагрузки в случае реализации их дешевле 1,65 от минимальной налоговой нагрузки.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Минфин отмечает, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс необходимы для приближения законодательства Украины в отношении ставок акцизов на табачные изделия к законодательству ЕС и создания равных условий для всех представителей табачной отрасли по внедрению фискального механизма запрета реализации сигарет ниже суммы налогов и себестоимости.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке", - объяснили в министерстве.

Кроме того, добавили в Минфине, Украина таким образом выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, введение минимального акцизного нагрузку на табачные изделия.

Напомним, с 1 января в Украине на 30% повысился акциз на табачные изделия.

Кроме того, с каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в €90 за тысячу сигарет. 

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