В Украине повысили сигаретный акциз и другие налоги

Верховная Рада Украины приняла закон с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов.

Законопроект №9260, который содержит такие нормы поддержали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает индексацию ставок акцизного налога с табачных изделий на 9% с 1 июля 2019.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении табачного акциза в 4,5 раза до 2025 года.

Экологический налог также планируют увеличить с 1 января 2019 года. Ставка налога за выбросы двуокиси углерода возрастет с 0,41 грн за тонну – до 10 грн за тонну с целью стимулирования предприятий к уменьшению загрязнения окружающей среды, а также приближение к ставкам за выбросы парниковых газов в странах ЕС.

Закон также совершенствует электронную систему контроля над оборотом топлива с 1 июля 2019 года, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо, отметил Минфин.

Документ также увеличивает ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта (п.п.): с 29%/14% до 31%/16% (в зависимости от глубины залегания) и железной руды на 0,8 п.п. – с 8% до 8,8%.

Ставка рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличивается на 50%.