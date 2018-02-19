В Украине появится еще один международный аэропорт

Аэропорт Полтава в мае может получить первый международный рейс

Украинский аэропорт Полтава приготовился к запуску международных чартерных рейсов. Первый полет по маршруту Полтава-Анталия запланирован на май этого года.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий, передает ЦТС.

"Хотя у нас мало времени - амбициозную задачу запуска первого пассажирского рейса Полтава-Анталия в мае этого года воплощаем в жизнь", - сказал он.

По его словам, уже обсудили первоочередные ремонты в аэровокзале и на взлетной полосе. Окончательно определены размещения зон прилета и вылета для международных рейсов, а также зоны обслуживания пассажиров внутренних перелетов.

Помимо этого, руководство Полтавской области планирует закупить несколько единиц техники для обслуживания самолетов и отремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Напомним, что в конце прошлого года Кабинет министров Украины предоставил аэропорту Полтава статус международного.

Аэропорт Полтава основан в 1924 году, он является одним из наиболее старых в Украине.

Аэропорт имеет 1 взлетно-посадочную полосу, которая позволяет принимать воздушные суда со взлетной массой до 64 тонн. Аэровокзальный комплекс занимает 214 га и имеет пропускную способность 400 пассажиров в час.