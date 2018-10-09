В Украине подскочили цены в сентябре

Больше всего подорожали яйца - на 14,1%

В сентябре инфляция на потребительском рынке в сравнении с предыдущим месяцем составила 1,9%, а с начала года - 5,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в сентябре в сравнении с августом составила 1,9%, с начала года - 5,5%.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%.

Больше всего подорожали яйца - на 14,1%. На 3,3-1,4% выросли цены на хлеб, сало, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, рис, масло.

При этом, по 2,9-0,2% подешевели фрукты, овощи, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. табачные изделия - на 1,1%, алкогольные напитки - на 0,4%.

Одежда и обувь подорожали на 8,6%, в частности, обувь - на 9,9%, одежда - на 7,9%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1%, канализацию - на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,8% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 5,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 28%.

Услуги образования подорожали на 10,0%, в частности, среднего - на 16%, высшего - на 12,6%.