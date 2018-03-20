В Украине подскочили цены на сельхозпродукцию

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Продукция растениеводства выросла в цене на 8,5%

Продукция растениеводства выросла в цене на 8,5%

За два месяца (январь-февраль) 2018 года сельскохозяйственная продукция в Украине подорожала на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Так, за два месяца продукция растениеводства выросла в цене на 8,5%, животноводство подорожало на 21,5%.

Кроме того, в январе цены на продукцию растениеводства увеличились на 9,2%, животноводства - на 24,2%.

Всего за первый месяц года сельскохозяйственная продукция подорожала на 11,8%.

 

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