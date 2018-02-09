В Украине подскочили цены на промышленность

0 комментировать
Промышленные товары существенно подорожали
Фото: pixabay

Промышленные товары существенно подорожали

В январе 2018 года цены производителей промышленной продукции увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

При этом, в сравнении с декабрем 2017 года, цены на промышленную продукцию выросли на 4,4%.

Так, цены в добывающей промышленности в сравнении с январем 2017 увеличились на 23,1%, в том числе на добычу каменного угля - на 37,1%, сырой нефти и природного газа - 11,1%, металлических руд - 21,1%.

По данным Госстата, цены производителей перерабатывающей промышленности выросли на 18%.

Отметим, что в декабре 2017 года повышение цен производителей замедлилось до 1,7% с 1,8% в ноябре.

Напомним, что по итогам 2017 цены в промышленности Украины выросли на 16,5%, что на 19,2% меньше в сравнении с 2016 годом (35,7%).

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове