В Украине подскочили цены на промышленность

В январе 2018 года цены производителей промышленной продукции увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

При этом, в сравнении с декабрем 2017 года, цены на промышленную продукцию выросли на 4,4%.

Так, цены в добывающей промышленности в сравнении с январем 2017 увеличились на 23,1%, в том числе на добычу каменного угля - на 37,1%, сырой нефти и природного газа - 11,1%, металлических руд - 21,1%.

По данным Госстата, цены производителей перерабатывающей промышленности выросли на 18%.

Отметим, что в декабре 2017 года повышение цен производителей замедлилось до 1,7% с 1,8% в ноябре.

Напомним, что по итогам 2017 цены в промышленности Украины выросли на 16,5%, что на 19,2% меньше в сравнении с 2016 годом (35,7%).