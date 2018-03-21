В Украине подсчитали стоимость пасхальной корзины

Цена на продукты, которые входят в состав "пасхальной корзины" вырастут на 34,2% в сравнению с 2017 годом. Ориентировочная стоимость такого набора продуктов в начале марта составляла 506 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.

Как отмечает директор института академика НААН Юрий Лупенко, в текущем году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн – то есть на треть (+ 34,2%) – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн.

Стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 80 грн за 1 килограмм.

В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

Также Лупенко считает, что рост стоимости пасхи обусловлен подорожанием молока, сливочного масла, яиц и изюма и увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в 2018 году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 килограмма) – 102 грн (190-216 грн/кг) и буженина (0,5 килограмма) – 94 грн из расчета 177-200 грн/кг.

Отмечается, что в сравнении с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы – на 41,7%. Сало (0,5 килограмма) обойдется в 35 гривень из расчета 63-105 гривень за 1 килограмм. По словам директора института, среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр - 118-157 грн/кг и сливочное масло - 111-173 грн/кг.

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 штук) – 27 грн и хрен (250 грамм) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 гривень. При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 660 грн, что на 140 грн, или на 26,9% больше стоимости корзины такого же состава в 2017 году.

Кроме того, эксперт считает, что такой рост цен обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне.

Напомним, согласно данным Госстата потребительская инфляция в феврале 2018 замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.

Кроме того, более 70% социальных продуктов подорожали в феврале.

Также в феврале 2018 года стоимость куриных яиц выросла почти на 51% в сравнении с февралем прошлого года,

а мяса – почти на 27% за тот же период.