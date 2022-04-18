Из нескольких частей. Власти подготовили план послевоенного восстановления Украины 18 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською План состоит из нескольких частей (Фото:president.gov.ua)

План послевоенного восстановления Украины включает покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурную модернизацию украинской экономики.

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Об этом сообщили сегодня в Офисе президента по результатам совещания президента Украины Владимира Зеленского, представителей ОП, правительства и парламента.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что план состоит из нескольких частей. К его разработке присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

«План предусматривает восстановление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. В частности, запланировано покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурная модернизация украинской экономики», — говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили ход европейской интеграции и получения Украины статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

В конце марта Шмыгаль сообщал, что потери Украины от развязанной Россией полномасштабной войны уже превышают $1 трлн.

Команда KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтеры из партнерских организаций подсчитали, что по состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от российского вторжения достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн. Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564-600 млрд.

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