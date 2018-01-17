В Украине резко увеличилось количество денег под конец 2017 года

Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% - до 1,2 трлн грн, а с начала года ее объем увеличился на 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные денежно-кредитной статистики НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,5 млрд грн, так и остатков по депозитам - на 6,7%, до 873,9 млрд грн.

Кроме того, кредитный портфель банков в декабре возрос на 2,9% - до 1 трлн грн. При этом, объем кредитов в национальной валюте увеличился на 3,3% - до 570 млрд грн, в иностранной – на 0,8% - до 446,4 млрд грн.

Согласно данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в декабре 2017 года повысилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 15,8% годовых, валютных – на 0,2 п.п., до 6,6%.

При этом, стоимость гривневых кредитов для населения по итогам месяца увеличилась на 2,3 п.п. - до 30,4% годовых, в инвалюте – на 0,4 п.п., до 8,9% годовых.

Депозитный портфель банков в национальной валюте в декабре возрос на 8,6% - до 489,97 млрд грн, в иностранной – на 4,2%, до 383,9 млрд грн.

В целом, за 2017 год чистые валютные резервы выросли на 58,5%, тогда как задолженность банков по кредитам рефинансирования снизилась на 7,9%.

Ранее сообщалось, что остаток средств правительства на казначейском счете сократился в 10 раз в декабре в сравнении с тем объемом средств, который был на начало месяца.

Ранее Совет НБУ предупредил о рисках для стабильности курса гривни из-за формирования значительных объемов средств на счетах правительства и ликвидности в банковской системе.

Специалисты регулятора настаивают на необходимости усиления координации денежно-кредитной и бюджетной политики с целью недопущения резкого усиления инфляционных рисков.